Drukte bij autowasserettes

Bij de autowasstraten in Groningen is het deze week gigantisch druk. Auto eigenaren blijven af en aan rijden om pekel en sneeuwresten van hun auto te halen. Op veel auto’s ligt ook een laagje fijnstof uit de Sahara. Dat is uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.



‘Het strooizout van de vorstperiode tast voornamelijk de lak van de auto aan. Het is goed om dat zo snel mogelijk weg te halen’ zegt Janpieter Houtman, de eigenaar van JP’s Carwash. Ook hij vind het opmerkelijk dat het fijnstof al op de auto’s zit. ‘Meestal komt het Sahara zand pas rond mei’ zegt Houtman.