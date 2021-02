Drugscrimineel kocht gestolen ‘Gronings’ schilderij Van Gogh

nieuws

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Een drugscrimineel kocht in maart vorig jaar het gestolen schilderij van Vincent van Gogh dat in eigendom is van het Groninger Museum. Dat meldt het RTL 5-televisieprogramma Crime Desk.

Het gaat om het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ dat in 1884 geschilderd werd door Van Gogh. Het schilderij werd vorig jaar maart gestolen uit het museum Singer in Laren. Een dief sloeg met een moker een glazen deur in en vertrok met het schilderij onder de arm, op een scooter. Singer had het schilderij in bruikleen van het Groninger Museum.

Gekocht door een drugscrimineel

Het kunstwerk werd vervolgens gekocht door een drugscrimineel voor een bedrag van 400.000 euro. Hij schafte het doek aan in de hoop om het in te kunnen leveren voor strafvermindering. De drugsbaas, die op dit moment vastzit voor cocaïnesmokkel, is niet degene die het schilderij uit het museum heeft gestolen.

Optimistisch

De politie is de koper van het schilderij op het spoor gekomen na het oprollen van een EncroChat-netwerk. Via dit beveiligde netwerk communiceerden criminelen met elkaar. Kunstdetective Arthur Brand is vanaf het begin betrokken bij de diefstal. In het televisieprogramma wordt duidelijk dat hij ook een rol heeft in het terughalen van het doek. Daarvoor heeft hij maandenlang onderhandeld met mensen uit de omgeving van de drugscrimineel. Tot nu toe hebben die gesprekken nog niets opgeleverd. Brand blijft echter optimistisch dat het doek teruggehaald gaat worden.