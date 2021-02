Drie lopers van Groningen Atletiek halen limiet voor EK Indoor

nieuws

Foto: Team 4 Mijl

Drie lopers van Groningen Atletiek hebben zich de afgelopen periode geplaatst voor het EK Indoor, volgende maand. Het gaat om Suzanne Voorrips, Bram Buigel en Thijmen Kupers.

Suzanne Voorrips liep woensdag in Apeldoorn een tijd van 2 minuut 02,79 op de 800 meter. Ze bleef daarmee een halve seconde onder de EK-limiet. Haar partner Thijmen Kupers had zich een week geleden al geplaatst voor hetzelfde onderdeel bij de heren. Hij liep in Wenen de 800 meter in 1.47,42.

Zijn clubgenoot Bram Buigel kwam op dezelfde afstand tot een tijd van 1.48,94. Dat was nipt voldoende om onder de limiet van 1.49,00 te duiken. Het EK indoor atletiek vindt plaats van 5 t/m 7 maart in het Poolse Toruń.