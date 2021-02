Drie klassen van basisschool Ten Boer naar huis gestuurd vanwege besmettingen

nieuws

Foto; Kids2B

De uitbraak van het coronavirus bij kinderopvang Kids2B in Ten Boer lijkt ook gevolgen te hebben voor andere gebruikers van het kindcentrum. OBS de Huifkar heeft inmiddels drie klassen naar huis gestuurd vanwege corona-besmettingen onder de leerlingen.

Hoewel de kinderopvang en de basisscholen in het gebouw niet met elkaar in contact staan, zit er slechts één deur tussen de verschillende gebruikers. De school vermoedt dan ook dat de uitbraak bij Kids2B de oorzaak is van de besmettingen onder de leerlingen. De kinderopvangorganisatie verzorgt ook de buitenschoolse opvang voor de school. Ook gaan mogelijk gezinsleden van de leerlingen naar de kinderopvang.

Volgende week is het voorjaarsvakantie en zijn de kinderen sowieso vrij, een goede bijkomstigheid volgens de school.