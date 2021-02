Drie atleten van Team 4 Mijl naar EK Indoor in Polen

sport

Foto: Team 4 Mijl

Drie atleten van Team 4 Mijl uit Groningen zijn geselecteerd voor het EK Indoor atletiek in het Poolse Torun, Het gaat om Thijmen Kupers, Suzanne Voorrips en Marit Dopheide.

Thijmen Kupers werd afgelopen zondag tijdens het NK Indoor nog tweede op de 800 meter, Zijn vriendin Suzanne Voorrips (foto) loopt dezelfde afstand bij de vrouwen. Zij liet zondag tijdens het NK in Apeldoorn uit voorzorg de finale nog schieten vanwege een lichte blessure. Marit Dopheide is geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4 x 400 meter. Het team, met erkende toppers als Femke Bol en Lieke Klaver, is medefavoriet voor de titel.

Team 4 Mijl maakt deel uit van Groningen Atletiek. De ploeg, geleid door de trainers Eddy Kiemel en Sybren Mulder, is gespecialiseerd in de middenafstanden. Het Nederlandse team dat aan de Europese Kampioenschappen deelneemt, bestaat uit 35 atleten.