Drafsport: “College, ga nu toch eens met ons in gesprek”

Foto: KHRV

Vrijwilligers van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging, de KHRV, hebben zaterdagochtend grote banners opgehangen bij de drafbaan in het Stadspark. Men wil daarmee de crowdfundingsactie onder de aandacht brengen, hoewel dat niet de enige reden is.

“De crowdfundingsactie die we hebben is heel belangrijk maar er speelt meer”, vertelt Kees de Bock van de KHRV. “Met deze banners willen we het College van B&W ook oproepen om met ons in gesprek te gaan. Het in gesprek blijven over dit onderwerp is volgens ons heel belangrijk. En we zien dat dat niet helemaal goed gaat. Om een voorbeeld te geven, we hebben al diverse keren Collegeleden uitgenodigd om hier eens op de Drafbaan te komen kijken. Verschillende raadsleden hebben daar al gebruik van gemaakt, maar wethouders heb ik hier nog nooit gezien. En dat vinden wij oprecht jammer.”

Ruimte voor picknicken

Reden voor deze oproep is ook de ommezwaai die de KHRV bij het College ziet. “Afgelopen half jaar is er gezegd dat het Stadspark het grootste duurzaamste evenemententerrein van Nederland moet worden, maar nu draait men ineens de andere kant op. Zo heeft men afgelopen week gezegd dat er ook ruimte moet zijn voor kleine evenementen, en dat je er ook eens moet kunnen picknicken in het gras. Je hebt het dan over een multifunctioneel terrein en wij vinden dat wij daar als drafbaan dan prima tussen passen. Dus wij willen daar heel graag over in gesprek gaan.”

Crowdfundingsactie

Ook met de crowdfundingsactie gaat het de goede kant op. Inmiddels is er ruim 8.600 euro gedoneerd van de beoogde 25.000 euro. De actie is nodig omdat de bodem van de schatkist in zicht komt, terwijl men het komende seizoen diverse wedstrijden wil organiseren. Het organiseren van deze wedstrijden kost geld. Behalve mooie prijzen voor de winnaars worden er bijvoorbeeld ook kosten gemaakt met het live uit kunnen zenden van de wedstrijden op internet. De crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina.