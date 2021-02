nieuws

Arthur Kamminga neemt een duik in het koude water tussen de schaatsers. Foto: eigen foto / ingezonden

Ze trokken zaterdagochtend de nodige bekijks, een groepje ijsduikers op het Hoornsemeer. “Het is zo goed voor het immuunsysteem”.

“Het zwemmen, en nu dan ijsduiken, doen we eigenlijk al sinds het najaar”, vertelt Arthur Kamminga die één van die ijsduikers is. “De totale groep bestaat uit een man of 15 en het zijn vooral mensen die elkaar bij toeval zijn tegen gekomen. Normaal zwemmen we in de ochtend in het Hoornsemeer maar nu dat vanwege het ijs niet kan is het ijsduiken geworden. Vanochtend waren we met ons zevenen en dat is super gezellig.”

“Het voelt gewoon goed”

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft het in Groningen streng gevroren dus voor men het water in kon moest er wel even gewerkt worden. “Ik was vanochtend niet de eerste, twee dames waren mij voor en zij hadden het wak al open gemaakt. Vanwege de vorst nemen we nu iedere keer op dezelfde plek een duik. Of het koud was? Eigenlijk was het wel aangenaam. Het zonnetje was er bij en de wind kwam vanaf het land. Als het bewolkt is en de wind komt vanaf het meer dan is het voor het gevoel veel kouder. Maar het voelt gewoon goed en het is heel erg goed voor je immuunsysteem.”

“Men verwacht het niet”

Toch kan het contrast niet groter. “Je moet je voorstellen dat jij in het water zit en om je heen schaatsen allemaal mensen. Vanochtend waren er schaatsers die bij de steiger even een pauze namen en zich een hoedje schrokken: ‘D’r zit doar iemand in ain wak!’ Dus dat is wel heel bijzonder om mee te maken. Als groepje gaan we overigens om de beurt het water in. Je zag schaatsers vanochtend zo ongeveer ook achterstevoren op hun ijzers staan toen één van de dames in het groepje uit het water kwam. Men verwacht het niet, haha.”

Warme chocolademelk

Kamminga laat weten dat de groep uit echte liefhebbers bestaat. “Na afloop van de duik drinken we normaal meestal warme thee maar vanochtend was dit warme chocolademelk. En het leuke is dan dat het verhaal nog niet afgelopen is. Een aantal van ons groepje hebben zich na de duik aangekleed en hebben de ijzers ondergebonden om nog een rondje te schaatsen. Dus het komt bijna in de buurt van een winter triatlon.”

Veel schaatsers op het Hoornsemeer moesten vanmorgen nog een beetje wennen aan de nieuwe rage van #winterzwemmen en nu dus ook #ijszwemmen. “D’r zit doar iemand in ain wak!” pic.twitter.com/5xysKNSI1J — Arthur Kamminga (@arthurkamminga) February 13, 2021