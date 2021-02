Doodsbedreiging aan agent en gewelddadige diefstal kosten Stadjer twee jaar cel

nieuws

De rechtbank in Groningen heeft dinsdagmiddag een 56-jarige man uit Groningen veroordeeld tot een opname in een kliniek voor veelplegers voor de duur van twee jaar.

De rechtbank legde de ISD-maatregel op, omdat de man op 3 oktober vorig jaar een fles port, koekjes en vleeswaren stal uit een winkel in Groningen. De winkelmedewerker die de man aansprak op de diefstal, kreeg vervolgens een drie keer vuist in het gezicht van de man. Ook de agenten die de man wilden arresteren na het geweldsincident moesten het ontgelden, hoewel het dit keer bij woorden bleef.

De verslaafde man heeft een enorm strafblad, verspreid over een periode van zo'n dertig jaar. Een ISD-maatregel is, nadat diverse trajecten om de man te helpen niet hebben gewerkt, volgens de rechter de enige optie die nu beschikbaar is om de man te helpen en de samenleven te beschermen.