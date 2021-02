Donar wint ruim van BAL Weert

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond, 3 dagen na de thuisoverwinning tegen Heroes Den Bosch, in Weert eenvoudig gewonnen van BAL. Het werd 55-96.

Het eerste kwart (10-12) was nog heel matig, maar in het tweede kwart begon het te lopen bij de Groninger basketballers. Davonte Lacy viel in dit kwart op met drie rake driepunters. De kwartuitslag 12-29 zorgde voor een ruststand van 24-41. In het derde kwart was BAL beter opgewassen tegen Donar, en de Limburgers waren aan het eind van het kwart een puntje ingelopen: 40-58.

In het laatste kwart was er geen houden meer aan. Donar, wederom spelend zonder de geblesseerde Thomas Koenis, walste over BAL heen en wist in dit kwart liefst 38 punten te maken. De 100-puntengrens werd uiteindelijke net niet doorbroken.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 21 punten, Justin Watts met 16 punten en Juwann James met 12 punten. Bij BAL was Sander Hollanders topscorer met 11 punten.

Donar staat op de tweede plaats in de Dutch Basketball League en heeft 8 punten uit 5 wedstrijdne. Koploper is ZZ Leiden met 2 punten meer.