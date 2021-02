Donar wint nu wél van Den Bosch

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Een week geleden verloren Donar in de FIBA Europe nog met 1 punt verschil van Heroes Den Bosch, wat bijdroeg aan de uitschakeling van Donar in Europa. Woensdagavond wisten de Groninger basketballers in MartiniPlaza wél te winnen van de Bosschenaren: 87-70.

Al vanaf het begin heerste de thuisploeg, zonder de geblesseerde Thomas Koenis, over de tegenstander. De schoten vielen gemakkelijk en Heroes-speler Thomas van der Mars, een week geleden nog goed voor 30 punten, kwam er niet aan te pas. Na het eerste kwart was de stand 24-10, bij rust was het 48-28.

Na ruim 3 minuten in het derde kwart bereikte Donar de grootste voorsprong in de wedstrijd, bij 59-30. Daarna gingen de Bosschenaren beter verdedigen en verliepen de aanvallen van Donar stroever. Aan het eind van het kwart waren de gasten 3 punten ingelopen: 66-49. In het begin van het laatste kwart werd het verschil nog even 10 punten (bij 70-60), maar vervolgens liep Donar gemakkelijk verder uit.

Topscorers bij Donar waren Will Moreton met 17 punten, Davonte Lacy met 15 punten en Henry Caruso met 13 punten. Bij Heroes was Miha Lapornik topscorer met 26 punten.

Donar staat op de derde plaats in de Dutch Basketball League en heeft 6 punten uit 4 wedstrijden.