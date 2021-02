Donar na rust simpel langs Apollo

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Zonder groots te spelen heeft Donar donderdagavond in eigen huis gemakkelijk gewonnen van hekkensluiter Apollo, dat nog geen wedstrijd had gewonnen. Het duel tegen de Amsterdammers eindigde in 76-55.

De Groninger basketballers, nog steeds zonder de geblesseerde Thomas Koenis, begonnen zeer slap aan de wedstrijd. Hierdoor konden de gasten uit Amsterdam uitlopen naar 12-23, mede door 9 punten van Floris Versteeg. Na een time-out kwam Donar terug tot 17-23 aan het eind van het kwart. Tot aan 26-28, halverwege het tweede kwart, bleef Apollo voor staan, maar daarna nam Donar de leiding. Bij rust was de stand 38-34.

In het derde kwart wist Apollo aardig in het spoor van Donar te blijven, al werd er niet veel gescoord. Na 30 minuten spelen was de stand 53-43. In het begin van het laatste kwart werd het verschil nog even 5 punten (bij 53-48), waarna de thuisploeg behoorlijk uitliep, mede door 5 driepunters. Een halve minuut voor tijd kreeg Apollo-speler Berend Weijs nog een diskwalificerende fout voor het neerhalen van Donar-speler Nesta Agasi.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 15 punten, Will Moreton met 13 punten en Justin Watts met 12 punten. Bij Apollo was Floris Versteeg topscorer met 18 punten. Berend Weijs maakte 17 punten.

Donar staat op de tweede plaats in de Dutch Basketball League met 10 punten uit 6 wedstrijden. Koploper is ZZ Leiden met 2 punten meer.