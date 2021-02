Donar met moeite langs Den Helder

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis gewonnen van Den Helder Suns, de nummer 6. Gemakkelijk ging het niet, en het bleef spannend tot het einde: 84-78.

Donar, spelend zonder Leon Williams, Thomas Koenis en Justin Watts, begon dramatisch. Het team was als los zand, en Den Helder maakte daar optimaal gebruik van. Met 4 driepunters en een hoog schotpercentage walsten ze over de Groningers heen. De stand na het eerste kwart: 7-29. In het tweede kwart waren de rollen omgekeerd. Donar ging beter spelen, de schoten vielen nu wel, en de kwartuitslag was nu 29-10. De ruststand werd daarmee 36-39.

Na 2 minuten in het derde kwart wist de thuisploeg eindelijk op voorsprong te komen, en die voorsprong bedroeg aan het eind van het kwart 9 punten: 63-54. Toch waren de tegenstanders niet uit het veld geslagen, want al snel in het laaste kwart was het 65-63. Een minuut voor tijd was er zelfs nog kans op de overwinning bij 81-78. Een driepunter van Donar-speler Damjan Rudež in de slotseconden zorgde desondanks voor een overwinning voor de Groningers.

Topscorers bij Donar waren Jarred Ogungbemi-Jackson met 19 punten en Juwann James met 17 punten. Bij Den Helder Suns was Ben Kovac topscorer met 17 punten.

Donar blijft op de tweede plaats staan in de Dutch Basketball League en heeft nu 14 punten uit 8 wedstrijden. Koploper is ZZ Leiden.