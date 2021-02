Doek valt definitief voor Miss Etam; vestiging in Winkelcentrum Paddepoel gaat niet meer open

nieuws

Foto: Hypertraxxxx9 via Google Images

Het doek voor modeketens Miss Etam en Steps is afgelopen woensdag definitief gevallen. Dat heeft de curator van het bedrijf bevestigd aan het NRC. Dat betekent dat ook de laatste vestiging van Miss Etam in de gemeente, gevestigd in Winkelcentrum Paddepoel, de deuren niet meer gaat openen.

Vorige week werd al uitstel van betaling aangevraagd voor de twee modeketens. De vakbonden drongen vervolgens aan op een faillissement, want de werknemers kregen in januari geen loon.

De coronacrisis was volgens de eigenaar van de modeketens de druppel voor de bedrijven. De curator bevestigt dit en stelt dat er de afgelopen maanden nauwelijks genoeg inkomsten waren voor het bedrijf.

Eind september sloot de vestiging van Miss Etam in de Herestraat haar deuren. Dit was een gevolg van een reorganisatie, nadat NXT Fashion de keten overnam van FNG. De Nederlandse tak van dit bedrijf werd eind augustus al failliet verklaard.