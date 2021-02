Verdubbeling verkoop bedrijfsgrond in regio Groningen-Assen door Distributiecentrum Aldi

nieuws

Impressie van het nieuwe Aldi-dsitributiecentrum - Bron:Aldi

Door 11 hectare grond voor het nieuwe distributiecentrum van Aldi op het bedrijventerrein Westpoort is de hoeveelheid bedrijfsterrein die in de Regio Groningen-Assen werd verkocht in één klap verdubbeld. Dat maakte het samenwerkingsverband maandag bekend.

De in totaal 21.5 hectare bedrijfsterrein die in 2020 werd verkocht, is beduidend meer dan de 6.7 ha en de 11.5 ha die in 2019 en 2018. De verkoop van bedrijfsterrein in de gemeente Groningen neemt het grootste gedeelte voor haar rekening, maar liefst

16.5 ha.

De landelijke tendens in de verkoop van bedrijfsterrein liet vorig jaar juist een lichte teruggang zien. Wethouder Economische Zaken Paul de Rook van de gemeente Groningen tempert de verwachtingen dan ook: “Zo’n jaarlijkse monitor is een momentopname. Gesprekken met bedrijven over grondverkoop duren soms jaren. Daardoor kan de uitgifte van jaar tot jaar flink verschillen. Dat was de afgelopen jaren inderdaad het geval, de cijfers vertoonden een grillig verloop. Maar de RGA ziet nu echter een stijgende lijn. Waarschijnlijk zijn de magere jaren in de grondverkoop voorbij.”