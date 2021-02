“Dinsdag kans op een sneeuwbui, ook komend weekend blijft het stevig vriezen

nieuws

Ook het komende weekend zal het stevig blijven vriezen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er af en toe zon maar vooral in de ochtend is er ook kans op een sneeuwbui”, vertelt Kamphuis. “De maximumtemperatuur in de middag komt op -3 graden te liggen. De ijzige gaat liggen en is nog zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de nacht naar woensdag gaat het 6 tot 8 graden vriezen. Hoe streng de vorst uit gaat pakken is afhankelijk van de opklaringen. Hoe helderder, hoe strenger de vorst.”

“Woensdag is er flink wat zon en loopt de maximumtemperatuur in de middag op naar -2 graden. Het is vrij rustig weer. In de nacht naar donderdag gaat het matig tot streng vriezen, -9 tot -12 graden. Donderdag en vrijdag houdt het rustige en zonnige winterweer aan. Overdag is het iets onder nul en in de nachten en ochtenden is het ijzig koud met strenge vorst: -10 tot lokaal mogelijk -15 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en stevig vriezen.”