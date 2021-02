Den Haag steunt bouw nieuwe wijk Stadshavens met 18 miljoen euro

nieuws

De gemeente Groningen krijgt 18 miljoen euro van het Rijk voor de bouw van 2.200 woningen in de nieuwe wijk Stadshavens. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt.

Het ministerie heeft in 2019 een bedrag van 1 miljard euro uitgetrokken om de bouw van woningen voor starters en mensen met een relatief laag inkomen een zetje in de rug te geven. Met het geld kan de bouw van Stadshavens eerder beginnen en ook eerder afgerond worden. Dat is belangrijk, want er is veel vraag naar woningen in het goedkopere segment.

De wijk Stadshavens krijgt een plek tussen Eemskanaal en Damsterdiep. Het gaat om een voormalig bedrijventerrein. De nieuwbouw zal voor 15 procent uit sociale huurwoningen bestaan en voor 25 procent uit betaalbare koopwoningen. Het geld wordt ook gebruikt voor sanering van het terrein en voor een groene aankleding van de wijk.