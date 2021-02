De Wiardt zoekt dichters uit de wijk voor opening

nieuws

Impressie: AHH Architecten

In mei wordt De Wiardt, het nieuwe wijkgebouw in De Wijert, in gebruik genomen. Voor de feestelijke opening in het najaar is het wijkgebouw op zoek naar dichters in de dop.

Het kindcentrum heeft donderdagmiddag een wedstrijd uitgeschreven onder bewoners van de wijk, waarin hen wordt gevraagd om een gedicht van maximaal 500 woorden te schrijven over het thema ‘mens met moed’. Het winnende gedicht krijgt een plaats in het nieuwe gebouw en zal zijn werk terugzien tijdens de opening.

Een gedicht insturen voor de opening van het verzamelgebouw voor de Forumbibliotheek De Wijert, basisschool de Tamarisk en Kids First COP, kan tot en met 18 april via het contactformulier op de website van het wijkgebouw.