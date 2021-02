De waarde van een bierviltje van Herman Brood

nieuws

‘Papa is het waar dat ik een ellendige jeugd heb?’ Deze tekst met een getekende papa en dochter op een bierviltje, gemaakt door Herman Brood. Wat zou dat waard zijn?



Op de Facebookpagina Oproepjes voor Groningers verscheen de vraag wat het hierboven beschreven bierviltje waard zou zijn. ‘Ik heb een tekening op een bierviltje die Herman 20 jaar geleden persoonlijk voor mij heeft gemaakt toen hij op een terras zat op de Grote Markt, en waar ik super trots op ben. Na 20 jaar in de kluis wil ik hem ophangen in mijn huis. Ik wil alleen eerst weten of hij wat waard is en hoeveel hij waard is. Afhankelijk daarvan gaat hij of terug in de kluis, of bij mij aan de muur’.

Een kleine rondgang op internet levert op dat Herman Brood enorm veel bierviltjes heeft gebruikt voor teken- en tekstwerk, soms ingekleurd soms niet. En er is ook veel in verkoop gebracht voor zeer uiteenlopende prijzen. Variërend van 60 tot 1000 euro.

