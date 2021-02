‘De Oranjebuurt is gebouwd voor rijk en arm’

Door de coronacrisis wandelen Groningers wat af. In de achtste aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno Hofman en Mirre van de Klok door de Oranjebuurt.

De Oranjebuurt is een wijk die bekend staat als een plek waar veel verschillende soorten Groningers wonen. Zo staan er prachtige villa’s maar zijn er ook gezellige straten te vinden vol met arbeiderswoningen. Beno vertelt hoe deze wijk in het begin van twintigste eeuw is ontstaan.

De straten in de Oranjebuurt zijn vernoemd naar het Koninklijk Huis. Zo is er de Prinsessenweg, de Nassaulaan maar ook de Graaf Adolfstraat. Beno en Mirre staan stil bij deze bekende graaf die tijdens de Tachtigjarige Oorlog is omgekomen.

Volgende week bezoeken Beno en Mirre het uitgaansgebied van Groningen: de Poelestraat en de Peperstraat.