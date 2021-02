De Jongeren Partij verzamelt fietsend ondersteuningsverklaringen

De lijsttrekker van De Jongeren Partij fietste maandag door Groningen om ondersteuningsverklaringen te verzamelen. De Jongeren Partij is een nieuwe partij en daarom heeft hij 30 verklaringen per regio nodig om mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

Om die verklaringen binnen te krijgen fietst Daniël van Duin 700 kilometer in zeven dagen door heel Nederland. Hij vind het vooral belangrijk om jongeren te overtuigen om te gaan stemmen. “Het wordt nu ook lastig gemaakt voor jongeren,” zegt Van Duin. “Mensen boven de 70 kunnen vanwege corona per post stemmen, maar voor jongeren zijn de scholen dicht. Daardoor komen ze helemaal niet in aanraking met de verkiezingen. Daarom ben ik deze tocht begonnen.”

In Groningen kreeg hij hulp van de lokale partij Student en Stad. “Je merkt dat jongeren niet meegenomen worden in de verkiezingen,” zegt fractievoorzitter Steven Bosch. “Politieke partijen focussen zich weinig op jongeren. Het is hartstikke goed dat ouderen coronaproof kunnen gaan stemmen, maar je moet er ook voor zorgen dat jongeren hun stem kunnen laten horen.”

Van Duin vind het belangrijk dat jongeren echt een eigen partij hebben, omdat hij zag dat er ook binnen bestaande politieke partijen te weinig werd geluisterd naar jongeren. “Wat je als jongere moet doen als je als generatie gehoord wil worden, is je verenigen. Dan zorg je dat je stem direct op het Binnenhof klinkt en dan heb je echt invloed. Er is al acht jaar een ouderenpartij in de Kamer en die focussen zich op pensioenen, maar jongeren van nu hebben helemaal geen pensioen. Wij hebben echt iets om voor te stemmen.”

Van Duin denkt niet dat hij de Tweede Kamer deze verkiezingen gaat halen. “Maar we zijn wel ontzettend gemotiveerd, en hierna heb je ook weer gemeenteraadsverkiezingen waar we dan naartoe kunnen werken.”