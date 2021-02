Date-bekers in het Noorderplantsoen

Door de coronamaatregelen zitten veel mensen alleen thuis. Hierdoor is het lastig om te daten of nieuwe mensen te ontmoeten. Restaurant Zondag heeft hier iets op gevonden namelijk de date-beker.

‘Met de gekleurde bekertjes zou je in het park een date kunnen regelen’ zegt Hans Moerkerk. Hij is de eigenaar van het restaurant. Door koffie in een roze of blauwe beker te serveren hoopt hij dat mensen de liefde van hun leven vinden. ‘Ik denk dat dit dé plek is om nieuwe mensen te ontmoeten’ zegt hij.

De bekers zijn er niet alleen om nieuwe liefde te vinden, maar ook om het makkelijker te maken een gesprek met iemand te starten in het Noorderplantsoen. ‘Een date kan ook gewoon een vriend die je wilt ontmoeten of een buurtbewoner die je eens aan wilt spreken zijn’ zegt Hans.

Een vrouw is van mening dat het project van Zondag nog iets creatiever kan worden vormgegeven. Op het moment serveert het restaurant de koffie namelijk alleen nog in de roze of blauwe bekers. ‘Mensen die biseksueel zijn kunnen twee bekertjes krijgen. Mochten veel mensen hier vraag naar hebben moeten we misschien ook bekertjes met een regenboog gaan gebruiken.’ zegt Hans.