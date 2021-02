“Dat we genomineerd zijn voor Beste Groninger Film 2020 maakt ons heel blij”

nieuws

Opnames op de set van het docudrama 'Dat Vergeet je Nooit'. Foto: Sander Blom Films

Forum Groningen staat op vrijdag 12 maart in het teken van de Beste Groninger Film 2020. Het evenement wordt voor de zevende keer gehouden.

In de categorie Non-fictie is het docu-drama ‘Dat Vergeet je Nooit’ van Sander Blom en Niels Brouwers genomineerd. “Ja, ik ben heel blij met de nominatie”, vertelt Blom. “De nominatie is een vorm van erkenning.” De film die Blom en Brouwers gemaakt hebben richt zich op de Tweede Wereldoorlog. “We zijn er twee jaar mee bezig geweest. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met het maken van short-films. Dit docu-drama is met zestig minuten veel langer geworden. En dat biedt uitdaging omdat je in de montage hele andere technieken moet gebruiken om de kijkers geboeid te houden.”

Tekst gaat verder onder de trailer ‘Dat Vergeet je Nooit’

“Alsof je een speelfilm maakt”

‘Dat Vergeet je Nooit’ vertelt verschillende verhalen die zich in de oorlogsjaren hebben afgespeeld in en rond Baflo. “We hebben de grenzen van de vroegere gemeente Baflo aangehouden. Daarmee hebben we voor onszelf een grens gelegd in wat we wel en wat we niet kunnen vertellen. Vier verhalen hebben we uiteindelijk verfilmd. Dat verfilmen gebeurde op een manier alsof je een speelfilm maakt waarbij je gebruik maakt van een grote crew.” Of Blom en Brouwers gaan winnen. “Ik vind het lastig om dat in te schatten. Ik heb namelijk de concurrentie nog niet gezien. Of, ik heb alleen de trailers gezien. Dus ik ben heel benieuwd, maar ik durf wel te zeggen dat het tegen zou vallen als we niet die prijs gaan pakken.”

“Het moment van de nominatie was super spannend”

Anders kanshebbers in de categorie Non-fictie zijn Colin Mooijman en Marjon de Rooy. Zij maakten de documentaire ‘Kosmotroniks Go Tokyo’. “De avond waarop de nominaties bekend werden gemaakt was echt super spannend”, vertelt Mooijman. “Als eerste werd bekendgemaakt dat de film van Sander en Niels genomineerd was. Toen dacht ik, oei. De tweede nominatie ging naar Jelte van Lente en Hanne van der Velde. En dan weet je dat er nog maar één plekje over is. En gelukkig kregen wij onze naam toen te horen. Ik moet ook wel zeggen dat als wij niet genomineerd waren, we dan wel teleurgesteld zouden zijn geweest.”

Tekst gaat verder onder de trailer ‘Kosmotroniks Go Tokyo’

“Ik heb gevraagd of we mee mochten naar Japan”

De documentaire ‘Kosmotroniks Go Tokyo’ gaat over Harry Arling die al een kwart eeuw Kosmotroniks bouwt. Dit zijn magische miniatuur machines gemaakt van plastic afval. “Hij heeft in Groningen een leuke afzetmarkt. Op een gegeven moment zijn er mensen geweest die zeiden dat hij naar Japan zou moeten gaan. Dat het daar waarschijnlijk een hele grote hit zou kunnen gaan worden. Ik kreeg daar lucht van en heb toen aan Harry gevraagd of ik en Marjon mee mochten naar Japan. Zo geschiedde het. Het is een prachtige documentaire geworden waarin we Harrie volgen. Voor het project hebben we ook geen financiering gehad, geen fondsen. Alles hebben we uit eigen zak betaald.”

Spotlights

Of Mooijman en De Rooy gaan winnen. “De nominatie is al prachtig. We hebben echt staan juichen. Daarmee ging ook al een wens in vervulling. Vorig jaar was ik ook bij de avond en toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als wij in de toekomst eens genomineerd worden. Dat is nu gelukt. En natuurlijk, als je in maart wint, dan zou dat een hele mooie erkenning zijn. Het is goed voor de publiciteit en je komt in de spotlights te staan. Ik ben heel benieuwd!”

Wie er wint wordt door een vakkundige jury bepaald. De prijsuitreiking is op vrijdag 12 maart en zal live te volgen zijn via OOG Tv. Meer informatie is te vinden op deze website.