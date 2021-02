“Dat sportscholen actie voeren begrijp ik heel goed, de situatie wordt steeds lastiger”

nieuws

In Nederland wordt zaterdag op meer dan driehonderd plekken actie gevoerd tegen de gedwongen sluiting van sportscholen. Door de coronamaatregelen zijn zij al sinds half december gesloten.

“Wij doen niet mee aan de actie, maar we steunen deze wel”, vertelt José Diaz Leon van MyGym Groningen. “We zijn momenteel onze sportschool aan de Akkerstraat aan het verbouwen. Mocht deze verbouwing er echter niet geweest zijn dan hadden wij nu ook groepslessen gegeven.” Leon heeft ook begrip voor de actie. “Je ziet dat het nu al heel lang duurt. Wij zien toch wel dat hoe langer het duurt, hoe meer leden hun lidmaatschap opzeggen. Gelukkig, en daar ben ik heel blij mee, hebben we een groep trouwe klanten die ons door dik en dun steunt. Maar eerlijk is eerlijk, de situatie wordt wel lastig. Ook voor mij. De kosten, als de huur, lopen tenslotte door.”

De acties van de sportscholen in Nederland vinden coronaproof plaats. Er wordt in de buitenlucht gesport waarbij men anderhalve meter afstand van elkaar houdt. Sportschoolhouders laten weten het vreemd te vinden dat zij niet open kunnen, terwijl kappers en andere contactberoepen wel weer aan de slag mogen. “Ik vind dat ook gek. We hebben afgelopen jaar laten zien dat we op een hele veilige en verantwoorde manier open kunnen. Dus de oproep aan het kabinet om de sportscholen te openen, daar sta ik zeker achter.”