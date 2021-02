Daling aantal coronapatiënten op Groningse IC’s zet door

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten wat opgenomen is op de Groningse IC’s is sinds vorige week bezig aan een gestage daling. Op de verpleegafdelingen is het aantal opnames van patiënten met COVID-19 de afgelopen twee weken relatief stabiel. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland maandagmiddag naar buiten heeft gebracht.

Op de Groningse IC’s waren op maandagochtend 20 patiënten met corona opgenomen. Een week geleden waren dat er nog 25. Op de verpleegafdelingen in Groningse ziekenhuizen werden maandagochtend 46 coronapatiënten verzorgd. Een week geleden waren dat er 43.

Ook in de andere twee noordelijke provincie is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen bezig aan een gestage daling. Er waren maandagochtend 163 coronapatiënten opgenomen in Noord-Nederland als geheel, waarvan 45 op een IC. Een week geleden verpleegden de noordelijke ziekenhuizen nog 182 COVID-patiënten.

De noordelijke ziekenhuizen verpleegden maandagochtend 26 mensen van buiten de regio, waarvan er twaalf op een IC-afdeling. Op 1 februari waren dat er 31.