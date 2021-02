Daklozen tijdelijk in quarantaine in hotel

nieuws

Foto: Google Maps

Daklozen die in contact zijn geweest met mensen bij De Open Hof die eerder deze week positief getest zijn op het coronavirus verblijven momenteel in hotel Schimmelpenninck Huys. Dat melden verschillende media.

Het gaat om daklozen die in beeld zijn gekomen na bron- en contactonderzoek van de GGD. Afgelopen week werd het coronavirus vastgesteld bij vijf medewerkers en bij één dakloze bezoeker. Stichting Het Kopland heeft afgelopen woensdag al bezoekers van De Open Hof onderworpen aan een sneltest. Die pakte voor iedereen negatief uit. De dak- en thuislozen die nu in het hotel verblijven zullen één dezer dagen een pcr-test ondergaan.

Tot de uitslag van deze test verblijven ze vrijwillig in quarantaine in een hotelkamer. Als de test positief is stopt de quarantaine, is de uitslag negatief dan blijft men in isolatie. Hoeveel dak- en thuislozen op dit moment in het hotel verblijven is onbekend, maar het zou om enkele kamers gaan. Het Schimmelpenninck Huys is ondertussen ook gewoon geopend voor hotelgasten.