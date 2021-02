Dagblad van het Noorden valt maandag later op de mat wegens code rood

nieuws

De papieren editie van het Dagblad van het Noorden wordt maandag later bezorgd dan gewoonlijk. De reden hiervoor is het weeralarm dat het KNMI heeft gegeven.

Het weeralarm is gegeven wegens ijzel. Voor de provincie Groningen geldt de waarschuwing vanaf 07.00 uur in de ochtend tot 14.00 uur in de middag. “De bezorgers van de krant gaan pas op pad als de situatie op de weg weer veilig is. Abonnees krijgen de krant daarom veel later dan gebruikelijk in de brievenbus”, schrijft de krant.

Een week geleden werd de krant niet gedrukt omdat er toen ook een code rood gold.