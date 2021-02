D66 verzamelt corona-verhalen van studenten in Stad

nieuws

De afdeling van D66 in Groningen wil graag van studenten in de stad weten hoe zij de coronatijd hebben beleefd. De studenten met de leukste, meest interessante en originele reacties mogen deze op 24 februari bespreken met Tweede Kamerlid Paul van Meenen, senator en oud-bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool Henk Pijlman, gemeenteraadslid Jim Lo-A-Njoe, en kandidaat-Kamerlid Wieke Paulusma.

”Als ervaringsdeskundige weet de student het best wat er op dit moment nodig is om ons onderwijssysteem te verbeteren”, aldus Max van der Meer, campagnecoördinator D66 Groningen “Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om te horen op welke manier de coronacrisis effect heeft op studenten, en hoe wij om kunnen gaan met problemen als eenzaamheid en studievertraging.”

De oproep aan studenten is om hun vragen en ervaringen in te zenden. De vorm hiervan staat de inzender vrij: een quote, een vraag, een meme, een filmpje etc. De deadline hiervoor is woensdag 17 februari en kan via dit formulier. Deze link kunnen geïnteresseerden ook gebruiken om zich voor de avond zelf in te schrijven.