Crowdfundingsactie drafbaan: “We krijgen geld van mensen die nog nooit op de baan zijn geweest”

Foto: Bas Huybers

Er is veel belangstelling voor de crowdfundingsactie van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen, de KHRV. Inmiddels is er ruim 7.800 euro gedoneerd. Geert Sprik van de KHRV laat weten blij te zijn.

Hoi Geert! De crowdfundingsactie loopt dus goed?

“Ja, het gaat zeker heel goed. Inmiddels is er ruim 7.800 euro gedoneerd. Het was voor ons wel een beetje spannend toen we deze actie op 21 januari begonnen. Als organisatie waren we er zelf onbekend mee en we dachten we gaan gewoon iets proberen. We hebben wat tips gekregen en zo zijn we de actie begonnen. In de eerste week liep het heel goed en ook nu komen er nog geregeld donaties binnen. Echt super!”

Hebben jullie enig idee wie deze mensen zijn?

“Dat weten we niet precies. Wel zullen het grotendeels liefhebbers zijn van de drafsport dan wel mensen die zelf actief zijn binnen de sport. Maar zo nu en dan bereiken ons ook hele mooie verhalen. Zo hebben we een donatie gekregen van mensen die nog nooit op de drafbaan in het Stadspark zijn geweest. Maar ze vonden dat ze een donatie moesten geven omdat ze vinden dat de drafsport bij Groningen hoort. Dat is toch prachtig?”

De crowdfundingsactie is nodig omdat de bodem van de schatkist in zicht is hè?

“Klopt. De coronapandemie heeft daar een oorzaak in maar het is breder dan dat. De drafsport zit over de gehele linie in zwaar weer. In 2019 trad er een nieuw bestuur aan en dat ging eigenlijk heel goed. Het ging echt de goede kant op. Maar toen kwam in maart 2020 het coronavirus in ons land. Wedstrijden die niet door konden gaan en gelukkig een aantal wedstrijden die ook wel gehouden konden worden. Maar dat moest wel zonder publiek. Dus de publieksinkomsten die missen dan.”

Maar het is meer dan alleen de publieksinkomsten hè?

“Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten maar het organiseren van een wedstrijd kost geld. Je wilt bijvoorbeeld een mooie prijs aan kunnen bieden aan de winnaar. Maar je wilt ook dat het live uit wordt gezonden op internet zodat je een video-registratieteam in huurt. Ook moeten we sinds dit jaar zelf het onderhoud aan de faciliteiten betalen omdat de gemeente de huurovereenkomst is gestopt. En ga zo maar door. Het geld dat we nu met onze crowdfundingsactie ophalen willen we gebruiken voor het houden van minimaal drie meetings komend seizoen. En het liefst organiseren we er zeven.”

Wat moeten dit voor wedstrijden worden?

“Het moet enorm kwalitatief worden waar iedereen op af gaat komen. Waarin we laten zien hoe prachtig de drafsport is en waarbij iedereen ook zegt dat deze sport voor Groningen behouden moet blijven. Maar waar het publiek ook kan zien dat de drafbaan in het Stadspark de mooiste drafbaan van Nederland is. Dus iedereen die ons nog niet gesteund heeft, maar de paardensport en in het bijzonder de drafsport op de drafbaan in het Stadspark, zou ik willen oproepen om ons een warm hart toe te dragen.”

De crowdfundingsactie vindt je op deze pagina.