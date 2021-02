Coronasneltest voor daklozen in nachtopvanglocaties in Stad

nieuws

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

Daklozen die in nachtopvanglocaties in Stad verblijven worden door middel van een sneltest gecontroleerd of ze ook besmet zijn met het coronavirus. Daarover schrijft RTV Noord woensdagavond.

Directe aanleiding voor het inzetten van de sneltesten zijn meerdere besmettingen onder medewerkers en een bezoeker van dagopvang Het Open Hof. De gemeente en de GGD hebben overleg gevoerd over de maatregel. De sneltest is woensdagavond direct ingezet bij mensen die voor opvang aankloppen. Na het afnemen van de test weet een persoon binnen twintig minuten de uitslag.

Woensdagochtend werd bekend dat er meerdere personen besmet zijn geraakt bij Het Open Hof. De besmette bezoeker was aanvankelijk spoorloos maar inmiddels is het gelukt om deze persoon te traceren. Het gaat om een ‘thuisloze’ man met een huis. Hij gaat in zelfquarantaine. De dagopvang is voor een periode van veertien dagen gesloten.

