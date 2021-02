Coronapatiënten die gevaar vormen kunnen gedwongen worden geïsoleerd in UMCG

nieuws

foto: Bob de Vries

Coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving kunnen gedwongen worden geïsoleerd in het UMCG. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant.

De voorzitter van een Veiligheidsregio kan het besluit nemen tot gedwongen isolatie op een moment wanneer iemand niet vrijwillig meewerkt. Het besluit is genomen door demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. “Vanwege de uitbraak van Covid-19-virus is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die, vermoedelijk, besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie”, staat te lezen in de Staatscourant.

Uit de publicatie blijkt dat het UMCG het aangewezen ziekenhuis hiervoor is. “Na overleg met het Universitair Medisch Centrum Groningen is dat ziekenhuis bereid om enkele patiënten op te nemen die, in overeenstemming met advies van de GGD en het RIVM, niet thuis in isolatie kunnen blijven.”