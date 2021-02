Corona zorgt voor harde klap qua passagiersaantallen bij Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In verhouding tot de andere luchthavens in Nederland had Groningen Airport Eelde de grootste daling in het aantal passagiers door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandagochtend naar buiten bracht.

Op Groningen Airport Eelde daalde het aantal passagiers met 90 procent. De noordelijke luchthaven verwerkte volgens het CBS slechts 17.600 passagiers. Een jaar eerder waren dat er nog 176.000.

In 2020 reisden 23,6 miljoen passagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. In 2019 waren dat er 81,2 miljoen.