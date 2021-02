Complotdenkers leggen bloemen bij Peerd van Ome Loeks

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Complotdenkers hebben in de nacht van zaterdag op zondag bloemen gelegd bij het Peerd van Ome Loeks bij het Hoofdstation. Dat melden verschillende bronnen aan OOG Tv.

Bij de bloemen zijn teksten te lezen als ‘Flowers for Freemdom’. Zogeheten Q-Patriots zijn verantwoordelijk voor de actie. De afkorting ‘WWG1WGA’ die bij de bloemen is te lezen is de slogan van QAnon-aanhangers. De afgelopen dagen zijn op meerdere plekken in het land bloemen gelegd. Dit gebeurde onder andere bij de gedenkstenen van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Ook wordt een begraafplaats in Bodegraven al weken bedolven onder tientallen boeketten.

De completdenkers, die verwijzen naar de samenzweringstheorie QAnon, hebben de afgelopen dagen bloemen op graven gelegd om daarmee te claimen dat deze kinderen vermoord zijn door satanisten. Waarom er bloemen bij het Peerd van Ome Loeks zijn gelegd is onduidelijk. Bij de bloemen is ook de tekst MK Ultra te lezen. Dit is een verwijzing naar chemische verhoormethoden van de CIA uitgevoerd in de jaren vijftig en zestig.

