Competities meeste amateurs starten laatste weekeinde september

Foto Andor Heij: Groninger Boys - Bakkeveen

De meeste competities in het amateurvoetbal beginnen volgend seizoen in het weekeinde van 25 en 26 september. De KNVB gaat er dan wel vanuit dat de coronacrisis onder controle is en er weer gewoon gevoetbald kan worden.

Het gaat om de clubs die in de eerste tot en met vijfde klasse spelen. Die starten in het eerste weekend van september ook met de districtsbeker. Eind mei zijn de competities afgelopen. Die worden gevolgd door de nacompetities in begin juni.

De clubs die hoger spelen dan de eerste klasse starten eerder. De hoofdklassers in het weekeinde van 28 en 29 augustus en de clubs in de tweede en derde divisie nog een weekeinde eerder.