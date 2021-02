Commerciële testlocatie in Stad moet per direct stoppen

nieuws

PCRtestNederland mag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd per direct geen PCR-testen meer uitvoeren. Dat betekent dat ook de testen die op de locatie aan de Stettinweg in Groningen zijn afgenomen, niet betrouwbaar zijn.

Op 1 februari ging de Inspectie op bezoek bij het laboratorium, naar aanleiding van een melding. De inspecteurs zagen dat de bestuurders van het laboratorium niet konden aantonen dat de tests voldeden aan de geldende kwaliteitseisen, omdat het laboratorium niet is geaccrediteerd of gecertificeerd en konden. Ook was de inrichting van de locatie van PCRtestNederland niet geschikt voor het uitvoeren van PCR-testen.

De locatie van PCRtestNederland aan de Stettingweg in Groningen is één van de zestien locaties in Nederland waar het bedrijf coronatests uitvoerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd benadrukt dat de testlocaties van het bedrijf niet de oorzaak van de problemen zijn. De sluiting van de locaties is slechts een gevolg van de omstandigheden in het lab waar de tests worden geanalyseerd.