ChristenUnie wil meer studieplekken in UB tijdens coronacrisis

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen moet ervoor zorgen dat er meer coronaproof-studieplekken komen in de Stad. Dat bepleit de raadsfractie van de ChristenUnie.

De Universiteitsbibliotheek heeft nu alleen plek voor ‘kwetsbare’ studenten. Bij de Hanzehogeschool is er geen onderscheid en kan in principe elke student zich kan aanmelden voor studieplekken. De ChristenUnie vindt dat er ook gehoor gegeven

moet worden aan de behoefte van studenten die buiten deze specifieke doelgroep van de UB vallen.

Het tempo waarmee de UB nu extra studieplekken beschikbaar stelt, is volgens de fractie te laag: “Van de meer dan 2000 studieplekken zijn er nu slechts 140 plekken in de ochtend en 140 plekken in de middag beschikbaar.”