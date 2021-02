Centrum Beeldende Kunst gaat verder als Kunstpunt Groningen

nieuws

Foto: Sander van der Bij

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen staat vanaf maandag bekend als Kunstpunt Groningen. Met de nieuwe naam wil het Kunstpunt een ‘frisse koers, gericht op verbinding’ uitstralen.

De naamswijziging komt voort uit de verzelfstandiging in 2019. Alle losse merken die het CBK Groningen voorheen had (CBK, Kunstuitleen, Kunstspot, Staat in Groningen en Kunst & Stad), zijn vanaf nu samengebracht het nieuwe, allesomvattend merk.

“Ons doel is te laten zien dat Groningen dé beeldende kunststad van Noord-Nederland is en hier aan te blijven bouwen”, vertelt directeur Paula Lambeck. “Dat doen we door zelf nieuwe kunst in de openbare ruimte te ontwikkelen, maar ook door de beeldende kunstsector te faciliteren en zichtbaar te maken.”

Op de vernieuwde website zijn video’s, blogs, informatie over kunst lenen, kunst op straat, kunst op school en Groninger kunstenaars te vinden. Ook kunnen Groningers er kunstroutes en een kunstagenda vinden, waarin beeldende kunstinstellingen hun activiteiten tonen. Kunstenaars kunnen er terecht voor open calls, nieuws en om een portfolio van hun werk aan te maken.