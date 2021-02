CDA wil EK parasporten naar Groningen halen

nieuws

Paravolley

De Statenfractie van het CDA in Groningen wil het eerste gecombineerde Europese kampioenschap naar Groningen halen. Dat maakte de fractie maandagochtend bekend in schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Een organiserend comité, waarin onder andere Raymon Blondel (voorzitter van het Nationaal Paralympisch Comité) en voormalig rolstoeltennisster Jiske Griffioen actief zijn, zijn bezig om het evenement in Nederland te organiseren. De voorkeur voor het evenement zou uitgaan naar een stedelijke setting.

Een dergelijk evenement past binnen de aandacht die er in Groningen al jaren is voor het mogelijk maken van sport voor iedereen, zo stelt het CDA. “Een dergelijk evenement kan in onze provincie een enorme bijdrage leveren aan de bekendheid en het imago van en de betrokkenheid bij de parasport en daarmee aan de provinciale doelstellingen.”

De provincie moet daarom, samen met de gemeente Groningen en andere organisaties, gaan onderzoeken of het evenement in Groningen plaats kan vinden, zo stelt de CDA-fractie.