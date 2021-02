Carnavalslied vanuit de Martinitoren

Vanuit het carillon van de Martinitoren klonk dinsdag het carnavalsnummer ‘Geniet Van Het Leven’. Bert Jorritsma heeft de carnavalskraker aangevraagd. Meneer Jorritsma is woonachtig in Haren maar tijdens de carnavalsperiode ligt zijn hart in zijn geboortestad: Maastricht.

‘De Martinitoren is van de stad, dus men mag ook deels bepalen wat er vanuit de toren klinkt’ zegt Auke de Boer, de beiaardier. Hij kon het verzoek van Bert Jorritsma wel waarderen en heeft het lied in ongeveer 15 minuten ingestudeerd.

‘Ik kan het nog niet bevatten’ zegt meneer Jorritsma. Toen de beiaardier het nummer speelde keek hij aandachtig mee. Later heeft de beiaardier het nog een keer gespeeld zodat Jorritsma het ook een keer vanaf de Grote Markt kon horen. ‘Dit vergeet ik nooit meer, het was geweldig’ blikt hij terug.