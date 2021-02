Cafetaria Koning: “De frituurloop is ontzettend goed bedacht”

nieuws

Foto: Google Maps

De coronamaatregelen raken iedereen. Waar de één al maanden zonder werk zit, moet een ander zich flink aanpassen. Bij cafetaria Koning aan de Bedumerweg proberen ze zich zo goed mogelijk door de crisis heen te slaan.

“Eigenlijk gaat het wel goed”, vertelt eigenaar Auke Ritsema. “Door de coronamaatregelen hebben we ons wel aan moeten passen. Waar we normaal tot 22.00 of 23.00 uur geopend waren moeten we nu om 20.30 uur de deuren sluiten. Je wilt toch graag dat mensen die dan nog een bestelling komen doen nog voor 21.00 uur thuis kunnen zijn. Toch denken, en zien we, dat mensen zich aanpassen. Waar mensen voorheen in de late avond nog om een snack kwamen komen ze nu eerder op de avond. Dus ik denk niet dat we perse minder klanten hebben.” Op de achtergrond is tijdens het telefoongesprek flink wat geluid te horen. “Ja, het is inmiddels na 17.00 uur en dat betekent dat het spitsuur wordt. Mensen komen bestellingen halen, of geven juist een bestelling door. Wat vandaag tot nu toe het meest verkocht wordt? Ja, dat zijn toch wel de broodjes eierbal.”

Om de cafetaria’s in de stad te helpen wordt deze weken de Frituurloop georganiseerd. Bij de loop, die georganiseerd wordt door Bar Smoke, wandelen mensen deelnemers zes kilometer die hen langs vijf cafetaria’s voeren. Bij iedere cafetaria kan een snack gegeten worden en een drankje gedronken worden. “Wij nemen ook deel aan dit initiatief, en ik vind het ontzettend goed bedacht. Het zorgt toch voor wat extra leven in de brouwerij en het zet de bedrijven weer op de kaart. Ondanks dat wij over klandizie geen klagen hebben, maak je op deze manier wel kennis met wellicht nieuwe potentiële klanten.”