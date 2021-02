Buurtbussen beginnen vanaf maandag langzaamaan weer met rijden

nieuws

Foto: Publiek Vervoer Groningen Drenthe

De buurtbussen in Groningen beginnen vanaf aanstaande maandag gedeeltelijk weer met rijden. Dat maakte Publiek Vervoer Groningen Drenthe vrijdagmiddag bekend.

Het opnieuw opstarten van het buurtbusvervoer hangt samen met de gedeeltelijke herstart van het voortgezet en middelbaar

beroepsonderwijs per 1 maart. De buurtbuslijnen 563 (tussen Ten Boer en Lewenborg) en lijn 564 (tussen Ten Boer en Appingedam) beginnen in ieder geval weer met rijden in de spits. Niet alle geplande ritten in de daluren kunnen vanaf de start direct worden uitgevoerd.

De bussen zijn inmiddels corona-proof gemaakt. Zo zijn er kuchschermen geplaatst en geavanceerde ventilatie beschikbaar in de bussen. Ook zijn er pinapparaten geïnstalleerd, want contant betalen kan niet meer. Hulp bij instappen en uitstappen door de chauffeur is niet mogelijk door de afstandsmaatregel.