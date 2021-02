nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het vijftienjarige meisje dat maandagavond vermist raakte is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.

Tegen het einde van de avond startte de politie een Burgernetactie waarbij het inwoners van de stad Groningen vroeg om uit te kijken naar de tiener. Bij aantreffen werd gevraagd om contact op te nemen met alarmnummer 112.

Even voor middernacht laat de politie weten dat het meisje in goede gezondheid is aangetroffen.