Burgernet ingezet bij zoektocht naar 16-jarige jongen uit Selwerd (update)

De politie in Groningen is een zoekactie gestart naar een zestienjarige jongen. De tiener werd vrijdagmiddag voor het laatst is gezien aan de Mispellaan in Selwerd.

De jongen heeft een smal postuur, een heel lichtgetinte huidskleur en kort, zwart haar. De jongen draagt een spijkerbroek met een witte riem, een jas van Thuisbezorgd.nl met daarover een witte jas (met zwarte opdruk) en zwarte schoenen met een witte onderkant. De jongen is lopend vertrokken vanaf de Mispellaan.

Als inwoners van Groningen de jongeman aantreffen, dan vraagt de politie om contact op te nemen via het noodnummer 112.

Update 26-02-2021 17.20 uur:

De Burgernet-actie is inmiddels beëindigd. De jongen is nog niet aangetroffen.

GRONINGEN: Ivm een vermissing zoeken wij: Jongen, 16 jr, smal postuur, lichtgetinte huidskleur, kort zwart haar, spijkerbroek, thuisbezorgd jas+witte jas Tips?112 https://t.co/fhgjSpOHAQ — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) February 26, 2021

