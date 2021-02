Burgemeesters onderzoeken versoepelen coronamaatregelen voor jongeren

nieuws

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland, waaronder Groningen, gaan onderzoeken hoe ze op heel kleine schaal en binnen de coronaregels dorpshuizen en bibliotheken open kunnen stellen voor jongeren.

Dat heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) van Volksgezondheid maandagavond gezegd na overleg met de burgemeesters. “We hebben met elkaar afgesproken onder welke condities dat kan”, liet Blokhuis weten. Wanneer een eventuele versoepeling van kracht wordt is nog onbekend. “Dat gaat niet morgen gebeuren, maar we weten wel dat er heel veel behoefte aan is. Dus hoe eerder hoe liever.”

Behalve het op kleine schaal openen van dorpshuizen en bibliotheken worden ook buurthuizen en sporthallen genoemd. Prioriteit van het kabinet blijft het openstellen van de scholen. “Dan hebben we het over alle scholen, dus ook het mbo. Hoe eerder dat kan gebeuren hoe beter het is. Het ministerie van Onderwijs komt binnenkort met plannen.” Blokhuis reageert met de aankondiging van het onderzoek indirect op de oproep die burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) van de gemeente Amsterdam afgelopen vrijdag deed. In een manifest schreef Halsema dat de gevolgen van de lockdown voor jongeren niet meer verantwoord zijn. De mentale en sociale impact is te groot.