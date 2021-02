nieuws

Foto: Sportphotoagency.com Coach *Danny Buijs* of FC Groningen

FC Groningen coach Danny Buijs blijft vrijdag uit de buurt van de spelers en de staf. Dat doet hij, omdat hij in een overleg heeft gezeten met iemand die in afwachting is van de uitslag van een coronatest.

Buijs besloot zich af te zonderen totdat de uitslagen van de gebruikelijke coronatests, die voor iedere officiële wedstrijd worden afgenomen bij de spelers en de staf, binnen zijn.