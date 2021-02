Brief van kinderburgemeester Floor als hart onder de riem voor Groningse kinderen

nieuws

KInderburgemeester Floor - Screencap uit video Gemeente Groningen.

Kinderburgemeester Floor wil graag weten hoe het met de kinderen in Groningen gaat tijdens de lockdown. Ze wil niet alleen de verhalen van kinderen horen over hoe ze de lockdown beleven, maar ook of ze goede ideeën hebben voor andere kinderen. Daarom heeft ze, via de gemeente Groningen, een brief gestuurd aan alle kinderen uit Groningen.

“Ben je net als ik af en toe ook zat van alle dingen die niet kunnen? Of vermaak je je nog prima?” vraagt Floor zich af. “Misschien heb je leuke verhalen te vertellen of een leuk idee om te doen! Want laten we niet vergeten: er zijn ook nog steeds een hoop leuke dingen te bedenken, ook al zitten we met z’n allen thuis. Ik verheug me op jullie reacties! Ik geloof erin dat het straks allemaal beter wordt! Jullie ook?”

Floor wil ook graag weten wat kinderen tijdens de lockdown tegenkomen op plekken waar ze vaak lopen of fietsen. Daarom vraagt ze andere kinderen om foto’s naar haar te mailen van de dingen die ze onderweg zien. Ook andere ideeën om de verveling tijdens de lockdown tegen te gaan, zijn welkom bij Floor. Maar gewoon even vertellen hoe het met je gaat, mag natuurlijk ook. Mailen kan naar kinderburgemeester@groningen.nl.

Floor leest haar brief ook zelf voor in een video, die de gemeente woensdag naar buiten bracht. Daarin gaat ze ook in gesprek met Lotte, die Happy Stones maakt. Happy Stones zijn ingekleurde stenen die kinderen in hun wijk kunnen neerleggen. Als anderen ze tegenkomen, mogen ze de stenen meenemen en ergens anders weer neerleggen.

Kinderburgemeester Floor wil kinderen hart onder de riem steken from Gemeente Groningen on Vimeo.