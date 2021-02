Brandweer redt schaatsster van onbetrouwbaar ijs bij A-brug

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest er zondagochtend aan te pas komen om een schaatsster van het ijs te halen nabij de A-brug in de binnenstad.

Volgens bronnen kwam de schaatsster bij de A-brug op onbetrouwbaar ijs terecht. De vrouw zag nog kans om op een dukdalf te klimmen daar durfde daar vervolgens niet meer van af te komen. “De Groninger brandweer kwam ter plaatse met de duikers en een grote hulpverleningswagen”, vertelt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl. “Een duiker is het ijs op gegaan en heeft de vrouw gered door haar plaats te laten nemen op een redbrancard.” De vrouw is opgevangen door ambulanciers maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De gemeente Groningen waarschuwt dat het ijs op de Diepenring op sommige plekken van slechte kwaliteit is. Vooral in de buurt van bruggen is de kwaliteit slecht. Het gedeelte bij de A-brug is door de brandweer met linten afgezet.