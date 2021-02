Brandweer in actie voor gaslucht in gebouw aan Kwinkenplein

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest dinsdag aan het einde van de middag in actie gekomen voor een vermeende gaslekkage in een wooncomplex aan het Kwinkenplein. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 17.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bewoners roken een gaslucht waarop ze de hulpdiensten hebben gewaarschuwd”, vertelt Wind. De brandweer is direct na aankomst een onderzoek gestart. Daarbij werden in het pand verschillende metingen uitgevoerd waarbij er gebruik werd gemaakt van de viergasmeter die de brandweer tot haar beschikking heeft. Voor zover bekend is daarbij niets ontdekt.

Waar de lucht door werd veroorzaakt is onbekend.