Brandweer in actie voor brandende barbecue

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest zondagavond in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Elzenlaan in de stad Groningen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand werd rond 17.45 uur gemeld bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het bleek te gaan om een barbecue op een balkon”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Hier kwam rook bij vrij en dit werd aangezien voor een woningbrand. Wij hebben een controle uitgevoerd maar hebben geen blussing gedaan.”

De brandweer kon binnen een aantal minuten weer terugkeren naar de kazerne.