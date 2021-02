Brandweer in actie voor brand in brandstapel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De brandweer van Eelde moest zaterdagavond in actie komen vanwege een brand in een brandstapel aan de Bruilweering bij Eelderwolde. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een watertankwagen ter plaatse werden gestuurd. “Dat er brand was in het gebied was gezien vanaf de snelweg”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist heeft de hulpdiensten gebeld dat er vlammen zichtbaar waren.” Volgens de fotograaf was de brandweer snel ter plaatse. “Al snel bleek het allemaal wat mee te vallen. Een brandstap was in de brand geraakt. Buurtbewoners hebben dit zelf kunnen blussen.”

Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd maar konden daarna al snel weer terugkeren naar de kazerne.