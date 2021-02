Brandstichting bij woning in portiekflat Asingastraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een portiekflat aan de Asingastraat heeft maandagavond enige tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.55 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Toen wij arriveerden bleek de voordeur van een woning in de brand te staan”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Er lag iets tegen de deur aan dat in de brand is geraakt. Wij hebben deze brand geblust met hogedruk. Aanvankelijk was men in de veronderstelling dat er nog iemand in de woning aanwezig was, maar dit bleek niet het geval te zijn.”

De woning heeft bij de brand enige schade opgelopen. “Er is wat rook de woning ingetrokken, maar afgezien daarvan lijkt de schade binnen mee te vallen. Overigens hebben wij na het sein ‘brand meester’ de zaak overgedragen aan de politie.” Volgens incidentfotografen is de politie direct een onderzoek gestart. “De recherche en de Forensische Opsporing, de FO, zijn een onderzoek gestart”, vertelt fotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Vanwege het onderzoek is een deel van het fietspad en de ingang van het portiek afgesloten. Buurtbewoners die uit hun woningen waren gehaald konden zojuist onder politiebegeleiding weer terug naar hun huizen.”